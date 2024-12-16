Рада цього тижня може почати розгляд законопроекту про громадянство, - джерела

Верховна Рада вже цього тижня може розглянути законопроект щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України. Його ініціював президент Володимир Зеленський.

Про це РБК-Україна повідомив співрозмовник у "Слузі народу".

"Він справді може розглядатись цього тижня і визначений як пріоритетний президентом. На погоджувальній нараді представники фракції "Слуга народу" будуть наполягати на його розгляді цього тижня", - розповіло джерело.

Про який законопроект мова

На початку серпня президент Володимир Зеленський зареєстрував законопроект щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України.

Цим документом буде визначено допустимі випадки множинного громадянства, а також особливості набуття та поновлення громадянства України для деяких категорій іноземців.

Також у законопроекті будуть уточнені умови набуття громадянства України:

за народженням;

за територіальним походженням.

А також умови прийняття до громадянства України.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.