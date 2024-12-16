Рада на этой неделе может начать рассмотрение законопроекта о гражданстве, - источники

Верховная Рада уже на этой неделе может рассмотреть законопроект по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины. Его инициировал президент Владимир Зеленский.

Об этом РБК-Украина сообщил собеседник в "Слуге народа".

"Он действительно может рассматриваться на этой неделе и определен как приоритетный президентом. На согласительном совещании представители фракции "Слуга народа" будут настаивать на его рассмотрении на этой неделе", - рассказал источник.

О каком законопроекте речь

В начале августа президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины.

Этим документом будут определены допустимые случаи множественного гражданства, а также особенности приобретения и восстановления гражданства Украины для некоторых категорий иностранцев.

Также в законопроекте будут уточнены условия приобретения гражданства Украины:

по рождению;

по территориальному происхождению.

А также условия принятия в гражданство Украины.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.