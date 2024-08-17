Рада церков підтримала заборону російської церкви в Україні

Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) підтримала законодавчу ініціативу щодо заборони діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Російською православною церквою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ВРЦіРО.
"Ми підтримуємо законодавчу ініціативу президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій в нашій країні, яка має також широку політичну і суспільну підтримку", - йдеться у заяві.
Представники українських релігійних організацій засудили діяльність Російської православної церкви, яка стала "співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності".
Рада українських церков наголосила, що головна загроза для релігійної свободи в Україні - це російська агресія, внаслідок якої окупанти вбили десятки священнослужителів та зруйнували сотні храмів і молитовних будинків.
Рада додала, що Московський патріархат виправдовує погроми та обмеження релігійної свободи, катування й убивства священників та пасторів.
Президент Володимир Зеленський зустрівся в онлайн-формату з представниками Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій. Вони обговорили законопроект, який обмежить вплив російської церкви на українські релігійні організації.
"Гарантувати українську духовну незалежність - це наш спільний обов’язок", - сказав Зеленський на зустрічі.
Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україні почали "зачистку" духовної сфери. Були відкриті десятки кримінальних справ проти священнослужителів УПЦ Московського патріархату, які підтримували та виправдовували війну.
Також постало питання заборони Російської православної церкви в Україні та пов'язаних з нею організацій. Відповідний законопроєкт був ухвалений парламентом у жовтні 2023 року. Комітет Ради рекомендував законопроєкт до другого читання у березні 2024 року.
Детальніше про те, як просувається ухвалення законопроекту та чому виникають затримки - у матеріалі РБК-Україна.
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