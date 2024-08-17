Совет церквей поддержал запрет российской церкви в Украине

"Мы поддерживаем законодательную инициативу президента Украины по предотвращению деятельности таких организаций в нашей стране, которая имеет также широкую политическую и общественную поддержку", - говорится в заявлении.

Представители украинских религиозных организаций осудили деятельность Русской православной церкви, которая стала "соучастником кровавых преступлений российских захватчиков против человечности".

Совет украинских церквей подчеркнул, что главная угроза религиозной свободе в Украине - это российская агрессия, в результате которой оккупанты убили десятки священнослужителей и разрушили сотни храмов и молитвенных домов.

Совет добавил, что Московский патриархат оправдывает погромы и ограничения религиозной свободы, пыток и убийств священников и пасторов.

Встреча Зеленского и Совета церквей

Президент Владимир Зеленский встретился в онлайн-формате с представителями Всеукраинского Совета церквей и религиозных организаций. Они обсудили законопроект, который ограничит влияние российской церкви на украинские религиозные организации.

"Гарантировать украинскую духовную независимость - это наша общая обязанность", - сказал Зеленский на встрече.