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Совет церквей поддержал запрет российской церкви в Украине

Фото: Совет церквей поддержал запрет российской церкви в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) поддержал законодательную инициативу по запрету деятельности религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ВСЦиРО.

"Мы поддерживаем законодательную инициативу президента Украины по предотвращению деятельности таких организаций в нашей стране, которая имеет также широкую политическую и общественную поддержку", - говорится в заявлении.

Представители украинских религиозных организаций осудили деятельность Русской православной церкви, которая стала "соучастником кровавых преступлений российских захватчиков против человечности".

Совет украинских церквей подчеркнул, что главная угроза религиозной свободе в Украине - это российская агрессия, в результате которой оккупанты убили десятки священнослужителей и разрушили сотни храмов и молитвенных домов.

Совет добавил, что Московский патриархат оправдывает погромы и ограничения религиозной свободы, пыток и убийств священников и пасторов.

Встреча Зеленского и Совета церквей

Президент Владимир Зеленский встретился в онлайн-формате с представителями Всеукраинского Совета церквей и религиозных организаций. Они обсудили законопроект, который ограничит влияние российской церкви на украинские религиозные организации.

"Гарантировать украинскую духовную независимость - это наша общая обязанность", - сказал Зеленский на встрече.

 

Запрет РПЦ в Украине

Напомним, что после полномасштабного вторжения РФ в Украине начали "зачистку" духовной сферы. Были открыты десятки уголовных дел против священнослужителей УПЦ Московского патриархата, поддерживавших и оправдывавших войну.

Также встал вопрос запрета Русской православной церкви в Украине и связанных с ней организаций. Соответствующий законопроект был принят парламентом в октябре 2023 года. Комитет Рады рекомендовал законопроект ко второму чтению в марте 2024 года.

Детальнее о том, как продвигается принятие законопроекта и почему возникают задержки - в материале РБК-Украина.

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