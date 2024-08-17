Совет церквей поддержал запрет российской церкви в Украине

Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) поддержал законодательную инициативу по запрету деятельности религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ВСЦиРО.
"Мы поддерживаем законодательную инициативу президента Украины по предотвращению деятельности таких организаций в нашей стране, которая имеет также широкую политическую и общественную поддержку", - говорится в заявлении.
Представители украинских религиозных организаций осудили деятельность Русской православной церкви, которая стала "соучастником кровавых преступлений российских захватчиков против человечности".
Совет украинских церквей подчеркнул, что главная угроза религиозной свободе в Украине - это российская агрессия, в результате которой оккупанты убили десятки священнослужителей и разрушили сотни храмов и молитвенных домов.
Совет добавил, что Московский патриархат оправдывает погромы и ограничения религиозной свободы, пыток и убийств священников и пасторов.
Президент Владимир Зеленский встретился в онлайн-формате с представителями Всеукраинского Совета церквей и религиозных организаций. Они обсудили законопроект, который ограничит влияние российской церкви на украинские религиозные организации.
"Гарантировать украинскую духовную независимость - это наша общая обязанность", - сказал Зеленский на встрече.
Напомним, что после полномасштабного вторжения РФ в Украине начали "зачистку" духовной сферы. Были открыты десятки уголовных дел против священнослужителей УПЦ Московского патриархата, поддерживавших и оправдывавших войну.
Также встал вопрос запрета Русской православной церкви в Украине и связанных с ней организаций. Соответствующий законопроект был принят парламентом в октябре 2023 года. Комитет Рады рекомендовал законопроект ко второму чтению в марте 2024 года.
Детальнее о том, как продвигается принятие законопроекта и почему возникают задержки - в материале РБК-Украина.
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