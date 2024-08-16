Зеленський обговорив з Радою церков заборону РПЦ

Верховній Раді запропоновано законопроєкт, який може обмежити будь-які маніпуляції із Москви щодо українських церков. Цей законопроект має додати Україні єдності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Верховній Раді запропоновано законопроєкт, який може реально гарантувати, що не буде жодних маніпуляцій із Москви українською церквою. Цей законопроєкт повинен спрацювати й повинен додати Україні соборності, реальної нашої єдності духовної", - пояснив президент.

Зеленський повідомив, що сьогодні, 16 серпня, він провів зустріч із членами Ради церков та релігійних організацій. Після розмови він подякував їм за підтримку курсу на духовну незалежність України.

Заборона РПЦ

Зауважимо, що Верховна Рада ще у жовтні 2023 року в рамках першого читання, ухвалила законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією.

У березні 2024 року Комітет рекомендував Раді підтримати вищезгаданий законопроєкт й у другому читані, однак цього досі не відбулось.

Це призвело до того, що наприкінці липня народні депутати з плакатами заблокували трибуну Верховної Ради з вимогою розглянути законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Російською Федерацією.

Детальніше про те, як просувається справа з законопроектом, та чому така затримка, можна дізнатись в матеріалі - "Геть від Москви. Як у Раді збираються заборонити зв'язки з РПЦ і що про це думає Зеленський".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.