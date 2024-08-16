ua en ru
Пт, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський обговорив з Радою церков заборону РПЦ

Україна, П'ятниця 16 серпня 2024 20:48
UA EN RU
Зеленський обговорив з Радою церков заборону РПЦ Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Верховній Раді запропоновано законопроєкт, який може обмежити будь-які маніпуляції із Москви щодо українських церков. Цей законопроект має додати Україні єдності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Зеленський повідомив, що сьогодні, 16 серпня, він провів зустріч із членами Ради церков та релігійних організацій. Після розмови він подякував їм за підтримку курсу на духовну незалежність України.

"Верховній Раді запропоновано законопроєкт, який може реально гарантувати, що не буде жодних маніпуляцій із Москви українською церквою. Цей законопроєкт повинен спрацювати й повинен додати Україні соборності, реальної нашої єдності духовної", - пояснив президент.

Заборона РПЦ

Зауважимо, що Верховна Рада ще у жовтні 2023 року в рамках першого читання, ухвалила законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією.

У березні 2024 року Комітет рекомендував Раді підтримати вищезгаданий законопроєкт й у другому читані, однак цього досі не відбулось.

Це призвело до того, що наприкінці липня народні депутати з плакатами заблокували трибуну Верховної Ради з вимогою розглянути законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Російською Федерацією.

Детальніше про те, як просувається справа з законопроектом, та чому така затримка, можна дізнатись в матеріалі - "Геть від Москви. Як у Раді збираються заборонити зв'язки з РПЦ і що про це думає Зеленський".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський УПЦ МП Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Чи надовго ЗСУ зайшли до Курської області: думка експерта
Чи надовго ЗСУ зайшли до Курської області: думка експерта
DAILY
Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку