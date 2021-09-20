Рада таки розгляне законопроекти проти олігархів, на яких наполягала "Слуга народу"

Парламент розгляне цього тижня два законопроекти з так званого антиолігархічного пакету - №5599 про деолігархізацію та №5600 про наповнення бюджету.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на рішення про їх включення до порядку денного, що підтримали депутати 20 вересня під час Погоджувальної ради.

Від самого початку про необхідність терміново розглянути ці два документи говорили саме у "Слузі народу". Голова партії Олександр Корнієнко назвав їх фундаментальними і такими, без яких займатися далі реформами буде складно.

"За 30 років існування нашої держави ми пересвідчилися, що в нас все - від перейменування сіл до амністії капіталів, від бюджету до зовнішньої політики, обрання влади, впливу на політиків і медіа – може потрапити в сферу інтересів олігархів. Займатися реформами, не провівши головну реформу, це все одно що будувати будинок, починаючи з вікон або даху, коли нормальні люди починають із фундаменту. Ми пропонуємо зосередитися на розгляді цих законопроєктів», – зазначив він.

Розглядати №5599 та №5600 планують за процедурою постатейного розгляду. Тобто, як пояснив Корнієнко, окремі правки на голосування не виноситимуться.

"Комітет застосував постатейну процедуру розгляду. Вона полягає в тому, що формується кінцева редакція статті, і вона ставиться на голосування. Не кожна поправка піднімається, як ми звикли", - додав глава партії.

За словами голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, цей пакет законопроєктів розпочинає реальну реформу деолігархізації.

"Пакет антиолігархічних законопроєктів №5599 і №5600 викликає неабиякий супротив з боку опозиції щодо їхнього ухвалення. Він виявляється, зокрема, в 11тис. поправок, поданих до законопроєкту, а також в нормах регламенту, які ми згадуємо чомусь тільки тоді, коли подібні законопроєкти в нас з’являються. Монобільшість вимагає ухвалення антиолігархічного пакету законів. Це є в нашій програмі, яку ми виконуємо", - сказав він.

Зазначимо, що профільний комітет сформулював 13 комплексних поправок до законопроєкту №5599, які враховують понад 200 пропозицій, що надійшли до комітету після першого читання.

Як зауважив член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський, враховано багато суттєвих положень.

"Доповнили перелік посадових осіб, які не були враховані в першій редакції. Уточнили наслідки внесення особи до реєстру олігархів. Тепер туди має подаватися інформація про підприємства, кінцевим бенефіціарним власником яких є ця особа. Уточнено положення про заборону фінансування олігархами політичної діяльності, мітингів, політичних партій, заборону здійснення внесків до виборчих фондів політичних партій та кандидатів, крім власних", - пояснив він.

Голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич додає, що серед змін - якщо заплановано розгляд питання на РНБО про визнання особи такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігарх), то вона може бути присутня на засіданні і може надати пояснення (презумпція невинуватості).

Також до другого читання передбачили, що декларувати зустрічі з олігархом повинні також керівники держкомпаній, патронатна служба; порушення обов’язку подання декларації про контакти є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності; декларації про контакти з олігархами будуть подаватися із дня набрання чинності законом, але протягом 14 днів із дня введення його в дію.

Окрім антиолігархічних законопроєктів, цього тижня у парламенті планують розглянути проєкт Державного бюджету на 2022 рік, змін до Бюджету на 2021 рік, де збільшуються видатки на соціальні сфери. Також у порядку денному закони з пакету МВФ, завершення земельної реформи, соціальні питання, реформа публічного самоврядування, Кримська платформа та амністія. Наполягають у "Слузі народу" і на ухваленні постанови про невизнання результатів виборів до Держдуми РФ.