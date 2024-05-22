Рада створила ТСК щодо фортифікацій і закупівлі дронів

Будівництво фортифікацій

Нагадаємо, в Україні будують фортифікації на прикордонних та прифронтових територій. Як повідомляло Міністерство оборони, у п'яти регіонах України завершується будівництво оборонних фортифікацій. Йдеться про Сумську, Запорізьку, Донецьку, Херсонську та Харківську області.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська на півночі Харківської області дійшли до першої з трьох ліній оборони. За його словами, першу та другу лінію будують військові, а третю лінію - місцева влада.

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