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"Найглибша точка просування РФ - 10 км". Зеленський розповів, що відбувається на Харківщині

Україна, П'ятниця 17 травня 2024 10:04
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"Найглибша точка просування РФ - 10 км". Зеленський розповів, що відбувається на Харківщині Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Російська армія під час наступу на півночі Харківської області просунулася не більше ніж на 10 км. Ситуація стабілізується.

По це президент України Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, була предметна зустріч з головкомом ЗСУ Олександром Сирським, командувачем об'єднаних сил ЗСУ Юрієм Содолем, генералом Михайлом Драпатим, голова Державної прикордонної служби України Сергієм Дейнеко та представниками Нацполіції.

"На сьогодні наші Сили оборони стабілізували росіян там, де вони зараз знаходяться. Найглибша точка їх просування - 10 кілометрів. На напрямках деяких бригад ворога немає зовсім просування - і не було", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна має дуже потужні бригади. "Я їм вдячний. Зараз ми посилили кілька напрямків окремими батальйонами - те, що можна було забрати десь з резерву і з деяких напрямків", - додав президент.

Він заявив, що перетин росіянами кордону пов’язаний з тим, що не вистачає ППО. "Вони на відстані, де у них є перевага, діють авіабомбами, артилерією. Вісім місяців паузи в ухваленні рішень партнерами. Зрозуміло, що наших воїнам було непросто", - сказав Зеленський.

Президент повідомив, що "до бетонної лінії оборони ніхто не дійшов, це маячня, що там говорять Ворог дійшов до першої лінії. Перша лінія - це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули".

"Вони приблизно там зараз й знаходяться. Це є перша лінія, лінія, яку побудували на війні, під постійним вогнем, наші військові. Першу та другу лінію будують військові, а третя лінія побудована місцевими владами. Вона найпотужніша - не тому, що вони краще за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів", - розповів Зеленський.

Як зазначив президент, "Вовчанськ - їх ціль, зрозуміло". "Крім того, що вони хочуть відповідну зону 10 кілометрів, вони хочуть завжди розвивати успіх, якщо він є. Але головне на сьогодні – нашими Силами оборони ситуація стабілізована", - повідомив Зеленський.

Наступ російської армії в Харківській області

Нагадаємо, в ніч на 10 травня російські війська почали наступ на півночі Харківської області та захопили близько десяти населених пунктів.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі РБК-Україна "Росія відкриває новий фронт. Що відбувається з наступом окупантів на Харківщині та Сході".

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