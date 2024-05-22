Рада создала ВСК по фортификациям и закупке дронов

Строительство фортификаций

Напомним, в Украине строят фортификации на приграничных и прифронтовых территорий. Как сообщало Министерство обороны, в пяти регионах Украины завершается строительство оборонительных фортификаций. Речь идет о Сумской, Запорожской, Донецкой, Херсонской и Харьковской областях.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска на севере Харьковской области дошли до первой из трех линий обороны. По его словам, первую и вторую линию строят военные, а третью линию - местные власти.

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