Рада у середу не змогла розглянути питання ратифікацій

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Парубій поставив декілька ратифікацій на рейтингове голосування, однак усі голосування були провальними

Верховна рада України у середу, 7 листопада, не змогла розглянути питання ратифікацій. Про це заявив спікер Ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, голова ВР поставив декілька ратифікацій на рейтингове голосування, аби побачити, чи має їх розгляд підтримку у сесійній залі. Усі голосування були провальними.

"Рейтингове голосування демонструє, що по питаннях ратифікації ми не маємо підтримки сьогодні. Ми не будем ставити їх під ризик. А у той момент, коли не буде протистоянь, я упевнений, ми їх зможемо поставити і згуртовано прийняти", - зазначив спікер.

Нагадаємо, у порядку денному сьогоднішнього засідання були ратифікації протоколів з Туреччиною і Великою Британією про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і майно.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку жовтня нардепи провалили законопроект №0197 "Про ратифікацію угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій між урядом України та урядом держави Катар". Зокрема, парламент провів кілька невдалих голосувань за прийняття проекту за основу і в цілому, після чого спікер Ради Андрій Парубій оголосив про відхилення проекту.