Рада спростила вирощування бавовни: чому це важливо для оборони

Нагадаємо, 5 квітня ми повідомляли, що у Верховній раді розробили законопроєкт про спрощену процедуру обігу насіння бавовнику. Він є стратегічною сировиною для оборонної промисловості, зокрема виробництва пороху.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.