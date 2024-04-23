UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рада спростила вирощування бавовни: чому це важливо для оборони

Фото: в Україні спростили вирощування бавовни (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Верховна рада України ухвалила закон про спрощення обігу насіння бавовнику. Він потрібен для виробництва пороху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №10427-1.

Метою закону є створення сприятливих умов для обігу насіння найкращих сортів бавовнику в Україні, а також підтримки відновлення важливої галузі сільського господарства з метою забезпечення ресурсних потреб вітчизняної промисловості, передусім на період воєнного стану та протягом трьох років з дня його завершення або скасування

Закон передбачає:

  • спрощення процедури державної реєстрації сортів та/або державної реєстрації прав на сорти бавовника без проведення кваліфікаційної експертизи;
  • ведення в обіг насіння сортів бавовника та його використання без проведення сертифікації насіннєвого матеріалу;
  • ввезення на митну територію України, дослідження, державну апробацію (випробування) та промислове виробництво генетично модифікованого бавовнику, а також продукції, виробленої із його застосуванням, без державної реєстрації ГМО та отримання відповідних дозволів. 

Раніше реєстрація немодифікованого бавовнику займала два-три роки, а реєстрація ГМО-бавовнику заборонена взагалі.

Нагадаємо, 5 квітня ми повідомляли, що у Верховній раді розробили законопроєкт про спрощену процедуру обігу насіння бавовнику. Він є стратегічною сировиною для оборонної промисловості, зокрема виробництва пороху.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада