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Рада упростила выращивание хлопка: почему это важно для обороны

Фото: в Украине упростили выращивание хлопка (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Верховная рада Украины приняла закон об упрощении оборота семян хлопчатника. Он нужен для производства пороха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект закона №10427-1.

Целью закона является создание благоприятных условий для оборота семян лучших сортов хлопчатника в Украине, а также поддержки восстановления важной отрасли сельского хозяйства с целью обеспечения ресурсных потребностей отечественной промышленности, прежде всего на период военного положения и в течение трех лет со дня его завершения или отмены

Закон предусматривает:
  • упрощение процедуры государственной регистрации сортов и/или государственной регистрации прав на сорта хлопчатника без проведения квалификационной экспертизы;
  • ведение в оборот семян сортов хлопчатника и его использование без проведения сертификации семенного материала;
  • ввоз на таможенную территорию Украины, исследование, государственную апробацию (испытания) и промышленное производство генетически модифицированного хлопчатника, а также продукции, произведенной с его применением, без государственной регистрации ГМО и получения соответствующих разрешений. 

Ранее регистрация немодифицированного хлопчатника занимала два-три года, а регистрация ГМО-хлопчатника запрещена вообще.

Напомним, 5 апреля мы сообщали, что в Верховной раде разработали законопроект об упрощенной процедуре обращения семян хлопчатника. Он является стратегическим сырьем для оборонной промышленности, в частности, производства пороха.

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