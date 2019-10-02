Рада создала ВСК по вопросам ветеранов войны

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Комиссия будет действовать в течение года

Верховная рада Украины поддержала создание Временной специальной комиссии ВР по вопросам правового статуса ветеранов войны, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы поддержали соответствующий проект постановления №2153. За него проголосовали 340 парламентариев.

Временной специальной комиссии, в частности, поручено:

осуществлять анализ практики применения законодательных актов по вопросам правового статуса ветеранов войны, в том числе их социальной защиты, подавать соответствующие выводы и рекомендации на рассмотрение Рады;

осуществлять анализ соответствия подзаконных нормативно-правовых актов по вопросам правового статуса ветеранов войны законам Украины, а также прорабатывать вопрос своевременности их принятия;

вносить на рассмотрение ВР или комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования предложения по планированию развития законодательства по вопросам правового статуса ветеранов войны.

Главой ВСК избрана народный депутат Яна Зинкевич (фракция "Европейская солидарность"), а заместителем председателя комиссии - депутат Леся Василенко (фракция "Голос").

"Определить срок деятельности Временной специальной комиссии - один год со дня принятия этого постановления. Отчет Временной специальной комиссии о выполненной работе заслушать на пленарном заседании Верховной рады Украины не позднее шестимесячного срока со дня принятия этого постановления", - говорится в постановлении.

Напомним, в среду анонсировалось рассмотрение соответствующего проекта постановления в сессионном зале.

Как писало РБК-Украина ранее, председатель Верховной рады Дмитрий Разумков анонсировал, что в среду, 2 октября, парламент может принять постановление о создании ВСК по вопросам ветеранов.

Добавим также, ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Министерство по делам ветеранов не ликвидируют. По его словам, информация о ликвидации ведомства - "позорные слухи".