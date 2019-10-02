Рада утворила ТСК з питань ветеранів війни

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Комісія діятиме протягом року

Верховна рада України підтримала створення Тимчасової спеціальної комісії ВР з питань правового статусу ветеранів війни, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи підтримали відповідний проект постанови №2153. За нього проголосували 340 парламентаріїв.

Тимчасовій спеціальній комісії, зокрема, доручено:

здійснювати аналіз практики застосування законодавчих актів з питань правового статусу ветеранів війни, у тому числі їх соціального захисту, подавати відповідні висновки та рекомендації на розгляд Ради;

здійснювати аналіз відповідності підзаконних нормативно-правових актів з питань правового статусу ветеранів війни законам України, а також опрацьовувати питання своєчасності їх прийняття;

вносити на розгляд ВР або комітету Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування пропозиції щодо планування розвитку законодавства з питань правового статусу ветеранів війни.

Головою ТСК обрано народного депутата Яну Зінкевич (фракція "Європейська Солідарність"), а заступником голови комісії - депутата Лесю Василенко (фракція "Голос").

"Визначити термін діяльності Тимчасової спеціальної комісії - один рік з дня прийняття цієї постанови. Звіт Тимчасової спеціальної комісії про виконану роботу заслухати на пленарному засіданні Верховної ради України не пізніше шестимісячного терміну з дня прийняття цієї постанови", - сказано у постанові.

Нагадаємо, у середу анонсувався розгляд відповідного проекту постанови у сесійній залі.

Як писало РБК-Україна раніше, голова Верховної ради Дмитро Разумков анонсував, що у середу, 2 жовтня, парламент може прийняти постанову про створення ТСК з питань ветеранів.

Додамо також, раніше президент Володимир Зеленський підкреслив, що Міністерство у справах ветеранів не ліквідують. За його словами, інформація про ліквідацію відомства - "ганебні чутки".