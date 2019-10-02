Рада утворила ТСК з питань ветеранів війни

Комісія діятиме протягом року
Верховна рада України підтримала створення Тимчасової спеціальної комісії ВР з питань правового статусу ветеранів війни, передає кореспондент РБК-Україна.
Так, нардепи підтримали відповідний проект постанови №2153. За нього проголосували 340 парламентаріїв.
Тимчасовій спеціальній комісії, зокрема, доручено:
Головою ТСК обрано народного депутата Яну Зінкевич (фракція "Європейська Солідарність"), а заступником голови комісії - депутата Лесю Василенко (фракція "Голос").
"Визначити термін діяльності Тимчасової спеціальної комісії - один рік з дня прийняття цієї постанови. Звіт Тимчасової спеціальної комісії про виконану роботу заслухати на пленарному засіданні Верховної ради України не пізніше шестимісячного терміну з дня прийняття цієї постанови", - сказано у постанові.
Нагадаємо, у середу анонсувався розгляд відповідного проекту постанови у сесійній залі.
Як писало РБК-Україна раніше, голова Верховної ради Дмитро Разумков анонсував, що у середу, 2 жовтня, парламент може прийняти постанову про створення ТСК з питань ветеранів.
Додамо також, раніше президент Володимир Зеленський підкреслив, що Міністерство у справах ветеранів не ліквідують. За його словами, інформація про ліквідацію відомства - "ганебні чутки".