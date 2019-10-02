ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада утворила ТСК з питань ветеранів війни

Новини » Політика    02.10.2019 - 12:39
Рада утворила ТСК з питань ветеранів війни
Ілюстративне фото (vatra.net.ua)

Комісія діятиме протягом року

Верховна рада України підтримала створення Тимчасової спеціальної комісії ВР з питань правового статусу ветеранів війни, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи підтримали відповідний проект постанови №2153. За нього проголосували 340 парламентаріїв.

Тимчасовій спеціальній комісії, зокрема, доручено:

  • здійснювати аналіз практики застосування законодавчих актів з питань правового статусу ветеранів війни, у тому числі їх соціального захисту, подавати відповідні висновки та рекомендації на розгляд Ради;
  • здійснювати аналіз відповідності підзаконних нормативно-правових актів з питань правового статусу ветеранів війни законам України, а також опрацьовувати питання своєчасності їх прийняття;
  • вносити на розгляд ВР або комітету Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування пропозиції щодо планування розвитку законодавства з питань правового статусу ветеранів війни.

Головою ТСК обрано народного депутата Яну Зінкевич (фракція "Європейська Солідарність"), а заступником голови комісії - депутата Лесю Василенко (фракція "Голос").

"Визначити термін діяльності Тимчасової спеціальної комісії - один рік з дня прийняття цієї постанови. Звіт Тимчасової спеціальної комісії про виконану роботу заслухати на пленарному засіданні Верховної ради України не пізніше шестимісячного терміну з дня прийняття цієї постанови", - сказано у постанові.

Нагадаємо, у середу анонсувався розгляд відповідного проекту постанови у сесійній залі.

Як писало РБК-Україна раніше, голова Верховної ради Дмитро Разумков анонсував, що у середу, 2 жовтня, парламент може прийняти постанову про створення ТСК з питань ветеранів.

Додамо також, раніше президент Володимир Зеленський підкреслив, що Міністерство у справах ветеранів не ліквідують. За його словами, інформація про ліквідацію відомства - "ганебні чутки".

У Раді зареєстрували два законопроекти про земельну реформу Зеленський зустрівся з головами фракцій Ради
Новини України ВСКветераныВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся