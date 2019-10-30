Рада отказалась создать ВСК для расследования "дела 2 мая"

Верховная рада не поддержала создание временной следственной комиссии (ВСК) для расследования "дела 2 мая" в Одессе, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, нардепы провалили проект постановления №2198 "О создании временной следственной комиссии Верховной рады Украины по вопросам расследования фактов массовых беспорядков в Одессе, произошедших 2 мая 2014 года и повлекших тяжкие последствия, а также ненадлежащего исполнения правоохранительными органами своих обязанностей в части обеспечения охраны правопорядка". За него проголосовали лишь 79 парламентариев.

Отметим, главой ВСК предлагали назначить нардепа от фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь" Николая Скорика.

Напомним, противостояние в Одессе 2 мая - столкновения, массовые беспорядки, которые произошли в городе Одесса 2 мая 2014 года. Драка началась между проукраинско настроенными гражданами, футбольными ультрас с одной стороны и пророссийскими участниками протеста с другой стороны. Сообщалось, что на Куликовом поле было больше всего жертв, в частности, из-за поджога Дома профсоюзов, в котором укрылись участники протеста.

Как писало РБК-Украина, экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий проходит по делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года в качестве свидетеля.

Так, в августе этого года пророссийские активисты, участники трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, Евгений Мефедов и Сергей Долженков вышли на свободу под залог. Стоит отметить, что необходимая для залога сумма в 300 тыс. грн была собрана представителями "Опозиционной платформы - За жизнь".

Подчеркнем, в результате трагедии в Одессе 2 мая 2014 года погибли 48 человек, еще 88 были госпитализированы. Тогда в городском Доме профсоюзов произошли столкновения с применением оружия между проукраинскими и пророссийским активистами.