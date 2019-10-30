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Рада рассмотрит создание ВСК для расследования "дела 2 мая"

Новости » Политика    30.10.2019 - 09:08
Рада рассмотрит создание ВСК для расследования "дела 2 мая"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Проект постановления об уточнении соответствующей ВСК депутаты планируют рассмотреть четвертым вопрос

Верховная Рада рассмотрит сегодня создание временной следственной комиссии (ВСК) для расследования "дела 2 мая" в Одессе. Об этом говорится в повестке дня, опубликованном на сайте парламента.

Это проект постановления №2198 "О создании временной следственной комиссии Верховной рады Украины по вопросам расследования фактов массовых беспорядков в Одессе, произошедших 2 мая 2014 года и повлекшие тяжкие последствия, а также ненадлежащего исполнения правоохранительными органами своих обязанностей в части обеспечения охраны правопорядка".

Проект постановления об уточнении соответствующей ВСК депутаты планируют рассмотреть четвертым вопросом.

Напомним, противостояние в Одессе 2 мая - столкновения, массовые беспорядки, которые произошли в городе Одесса 2 мая 2014 года. Драка была начата между проукраинско настроенными гражданами, футбольными ультрас с одной стороны и пророссийскими участниками протеста с другой стороны. Сообщалось, что на Куликовом поле было больше всего жертв, в частности, из-за поджога Дома профсоюзов, в котором укрылись участники протеста.

По этому делу государственное бюро расследований открыло уголовное производство против экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. В ГБР сказали, что он проходит по делу свидетелем.

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