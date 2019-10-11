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На подпись президенту передали закон об обнародовании строительных норм

Новости » Политика    11.10.2019 - 13:58
На подпись президенту передали закон об обнародовании строительных норм
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Данный законопроект изначально был определен Зеленским как неотложный

На подпись главе государства Владимиру Зеленскому передали законопроект №1052 "О внесении изменений в закон "О строительных нормах" по совершенствованию нормирования в строительстве". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Ранее проект закона подписал спикер ВР Дмитрий Разумков.

На подпись президенту передали закон об обнародовании строительных норм

Отметим, изначально документ был определен президентом как неотложный.

"Целью и задачами принятия законопроекта является совершенствование нормирования в строительстве для создания условий для внедрения инновационных и прогрессивных технологий в сфере строительства", - указано в пояснительной записке.

Также расширяется круг базовых организаций в сфере строительства, которые выполняют функции по осуществлению работ по нормированию в строительстве, а также усовершенствуется процедура обнародования строительных норм.

Напомним, данный закон Рада приняла за основу в первом чтении 11 сентября. А во втором чтении парламентарии его поддержали 3 октября.

Как писало РБК-Украина ранее, в апреле 2018 года за нарушение норм на строительстве любых помещений Кабинет министров Украины планировал ввести ужесточение санкций.

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