Рада усовершенствовала процедуру обнародования строительных норм

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Данный законопроект был определен Зеленским как неотложный

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1052 "О внесении изменений в закон "О строительных нормах" по совершенствованию нормирования в строительстве", передает корреспондент РБК-Украина.

Документ был определен президентом Владимиром Зеленским как неотложный.

Законопроект поддержали во втором чтении 259 нардепов.

"Целью и задачами принятия законопроекта является совершенствование нормирования в строительстве для создания условий для внедрения инновационных и прогрессивных технологий в сфере строительства", - указано в пояснительной записке.

Так, предусматривается определить методы нормирования в строительстве (параметрический, распорядительный, целевой) и объект нормирования. При этом предлагается отдать предпочтение параметрическому методу при формировании требований строительных норм.

Также расширяется круг базовых организаций в сфере строительства, которые выполняют функции по осуществлению работ по нормированию в строительстве, а также усовершенствуется процедура обнародования строительных норм.

Напомним, данный закон Рада приняла за основу в первом чтении 11 сентября.

Так, в апреле 2018 года за нарушение норм на строительстве любых помещений Кабинет министров Украины планировал ввести ужесточение санкций.

Как писало РБК-Украина, новыми государственными строительными нормами (ГСН) в жилых домах запрещено размещать гостиницы и хостелы.