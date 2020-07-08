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Рада может собраться на внеочередное заседание, - нардеп

Автор: Юлия Струк

В повестке дня предварительно шесть вопросов

Верховная рада может собраться на внеочередное заседание. Оно может состояться во вторник, 14 июля.

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Об этом написал народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.

"Во вторник, 14 июля, Верховная рада планирует собраться на внеочередное пленарное заседание. Уже начали собирать подписи среди депутатов", - отметил парламентарий.

В повестке дня предварительно шесть вопросов, среди которых упрощение работы физлиц-предпринимателей, электронная торговля лекарствами, повышение размера помощи детям-сиротам.

Напомним, глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев заявил, что назначение нового руководителя Национального банка Украины должно состояться до конца последней пленарной недели сессии, а сейчас ведутся консультации относительно кандидатов.

Как писало РБК-Украина, ранее в Раде объяснили, почему затянулось принятие закона об игорном бизнесе.

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