ru
ua

Рада може зібратися на позачергове засідання, - нардеп

Автор: Юлия Струк

На порядку денному попередньо шість питань

Верховна рада може зібратися на позачергове засідання. Воно може відбутися у вівторок, 14 липня.

Популярні новини

Про це написав народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура у своєму Telegram-каналі.

"У вівторок, 14 липня, Верховна рада планує зібратися на позачергове пленарне засідання. Вже почали збирати підписи серед депутатів", - зазначив парламентарій.

На порядку денному попередньо шість питань, серед яких спрощення роботи фізосіб-підприємців, електронна торгівля ліками, підвищення розміру допомоги дітям-сиротам.

Нагадаємо, глава парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев заявив, що призначення нового керівника Національного банку України має відбутися до кінця останнього пленарного тижня сесії, а зараз ведуться консультації щодо кандидатів.

Як писало РБК-Україна, раніше в Раді пояснили, чому затягнулося прийняття закону про гральний бізнес.

Прогноз погоди
► Держстат вперше показав дані щодо смертності від COVID-19 ► Росія вимагає до 6 липня представити проект щодо статусу Донбасу, - Spiegel
Читати всі новини