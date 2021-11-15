Рада может собраться на внеочередное заседание в этот четверг: что хотят рассмотреть
Фото: Рада может собраться на внеочередное заседание в этот четверг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко отметил, что на этой неделе может быть созвано внеочередное заседание. Оно может состояться в этот четверг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию согласительного совета.
По его словам, во время возможного внеочередного заседания парламентарии должны рассмотреть непосредственно вопросы, касающиеся финансов.
"Нас может ожидать внеочередное заседание в четверг по финансовым вопросам", - сказал Корниенко.
Отметим, что на следующей пленарной неделе Верховная рада планирует рассмотреть проект государственного бюджета на 2022 год. Парламент уже принял документ в первом чтении.