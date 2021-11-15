Рада может собраться на внеочередное заседание в этот четверг: что хотят рассмотреть

Первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко отметил, что на этой неделе может быть созвано внеочередное заседание. Оно может состояться в этот четверг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию согласительного совета.

По его словам, во время возможного внеочередного заседания парламентарии должны рассмотреть непосредственно вопросы, касающиеся финансов.

"Нас может ожидать внеочередное заседание в четверг по финансовым вопросам", - сказал Корниенко.

Отметим, что на следующей пленарной неделе Верховная рада планирует рассмотреть проект государственного бюджета на 2022 год. Парламент уже принял документ в первом чтении.