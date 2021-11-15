ru ua
Пн, 15 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Рада может собраться на внеочередное заседание в этот четверг: что хотят рассмотреть

Новина українською →
Киев, Понедельник 15 ноября 2021 11:53
Рада может собраться на внеочередное заседание в этот четверг: что хотят рассмотреть Фото: Рада может собраться на внеочередное заседание в этот четверг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко отметил, что на этой неделе может быть созвано внеочередное заседание. Оно может состояться в этот четверг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию согласительного совета.

По его словам, во время возможного внеочередного заседания парламентарии должны рассмотреть непосредственно вопросы, касающиеся финансов.

"Нас может ожидать внеочередное заседание в четверг по финансовым вопросам", - сказал Корниенко.

Отметим, что на следующей пленарной неделе Верховная рада планирует рассмотреть проект государственного бюджета на 2022 год. Парламент уже принял документ в первом чтении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада
NEWS
Может ли Россия вторгнуться в Украину: что думают в НАТО
Может ли Россия вторгнуться в Украину: что думают в НАТО
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Россияне останавливаются только тогда, когда их останавливают
Владислав Красинский, Милан Лелич Генерал США Бен Ходжес: Россияне останавливаются только тогда, когда их останавливают