Рада може зібратися на позачергове засідання цього четверга: що хочуть розглянути

Перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко зазначив, що на цьому тижні може бути скликане позачергове засідання. Воно може відбутися цього четверга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію погоджувальної ради.

За його словами, під час можливого позачергового засідання парламентарі повинні розглянути безпосередньо питання, що стосуються фінансів.

"Нас може очікувати позачергове засідання в четвер з фінансових питань", - сказав Корнієнко.

Зазначимо, що на наступному пленарному тижні Верховна рада планує розглянути проект державного бюджету на 2022 рік. Парламент вже ухвалив документ в першому читанні.