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Когда Рада займется госбюджетом-2022: Стефанчук назвал дату

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Украина, Понедельник 15 ноября 2021 11:21
Когда Рада займется госбюджетом-2022: Стефанчук назвал дату Фото: председатель Верховной рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада рассмотрит проект государственного бюджета на 2022 год на следующей пленарной неделе (30 ноября - 3 декабря). Рада уже приняла документ в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера парламента Руслана Стефанчука во время согласительного совета, который транслировался на Youtube.

"Следующая пленарная неделе, скорее всего, будет бюджетной. Следующая, не эта", - сказал он.

Напомним, Верховная рада 2 ноября одобрила выводы и предложения к проекту закона о государственный бюджет Украины на 2022 год как бюджетные выводы Рады. Постановлением поручается Кабинету министров подготовить госбюджет ко второму чтению в двухнедельный срок.

Согласно РегламентуРады, после принятия выводов в целом проект закона о государственном бюджете на следующий год считается принятым в первом чтении.

Согласно Регламенту, проект закона о государственном бюджете Украины на следующий год рассматривается по процедуре трех чтений. После представления народные депутаты, комитеты формируют свои предложения к проекту не позднее 1 октября. Верховная рада рассматривает проект закона о госбюджете в первом чтении не позднее 20 октября. Рассмотрение во втором чтении завершается не позднее 20 ноября. Окончательно закон о государственном бюджете Украины принимается Верховной радой до 1 декабря.

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