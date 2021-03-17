ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рада може зібратися на позачергове пленарне засідання на цьому тижні, - нардеп

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 10:56
Рада може зібратися на позачергове пленарне засідання на цьому тижні, - нардеп Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У фракції "Слуга народу" не виключають, що на цьому тижні може відбутися позачергове пленарне засідання Верховної ради. На ньому можуть розглянути важливі питання порядку денного.

Про це розповіла заступник голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа в ефірі "Україна 24".

На цей час робота ВР заблокована голосуванням за поправки до законопроекту про завершення земельної реформи.

"Є варіант продовжити розгляд земельного законопроекту, але при цьому скликати позачергове засідання після пленарного в будь-який день, щоб проголосувати найбільш важливі законопроекти, які стоять на порядку денному", - зазначила депутат.

Нагадаємо, вчора Верховна рада взялася за завершення земельної реформи. Парламентарії пройшли 160 з 3128 поправок до другого читання законопроекту №2194. Цей документ дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність.

До завершення розгляду правок нардепи можуть ухвалювати інші законопроекти лише в ході позачергових засідань.

Як писало РБК-Україна, на початку грудня 2020-го Верховна рада відправила на доопрацювання законопроект №2194. Таке рішення підтримали 260 парламентаріїв.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Верховна Рада внеочередное заседание
NEWS
ЗСУ провели навчання зі знищення повітряного десанту ворога
ЗСУ провели навчання зі знищення повітряного десанту ворога
DAILY
Керівник САП Максим Грищук: Я думаю, що у справі ПриватБанку був витік
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Керівник САП Максим Грищук: Я думаю, що у справі ПриватБанку був витік