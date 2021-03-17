Рада може зібратися на позачергове пленарне засідання на цьому тижні, - нардеп
У фракції "Слуга народу" не виключають, що на цьому тижні може відбутися позачергове пленарне засідання Верховної ради. На ньому можуть розглянути важливі питання порядку денного.
Про це розповіла заступник голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа в ефірі "Україна 24".
На цей час робота ВР заблокована голосуванням за поправки до законопроекту про завершення земельної реформи.
"Є варіант продовжити розгляд земельного законопроекту, але при цьому скликати позачергове засідання після пленарного в будь-який день, щоб проголосувати найбільш важливі законопроекти, які стоять на порядку денному", - зазначила депутат.
Нагадаємо, вчора Верховна рада взялася за завершення земельної реформи. Парламентарії пройшли 160 з 3128 поправок до другого читання законопроекту №2194. Цей документ дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність.
До завершення розгляду правок нардепи можуть ухвалювати інші законопроекти лише в ході позачергових засідань.
Як писало РБК-Україна, на початку грудня 2020-го Верховна рада відправила на доопрацювання законопроект №2194. Таке рішення підтримали 260 парламентаріїв.