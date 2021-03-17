Рада може зібратися на позачергове пленарне засідання на цьому тижні, - нардеп

У фракції "Слуга народу" не виключають, що на цьому тижні може відбутися позачергове пленарне засідання Верховної ради. На ньому можуть розглянути важливі питання порядку денного.

На цей час робота ВР заблокована голосуванням за поправки до законопроекту про завершення земельної реформи.

"Є варіант продовжити розгляд земельного законопроекту, але при цьому скликати позачергове засідання після пленарного в будь-який день, щоб проголосувати найбільш важливі законопроекти, які стоять на порядку денному", - зазначила депутат.