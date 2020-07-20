Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Разумков припускає, що може відбутися 2-3 таких засідання

Верховна рада може зібратися на кілька позачергових засідань у липні-серпні. Спікер ВР Дмитро Разумков допускає проведення двох-трьох засідань

Про це він сказав під час підсумкової прес-конференції.

Глава парламенту зазначив, що у порядку денному завтрашнього позачергового засідання є питання, які нардепи уже розглянули. Зокрема парламентарі проголосували державно-оборонне замовлення, утворення нових районів.

За словами Разумкова, замінити вже пройдені питання новими неможливо.

"Вони знаходяться у переліку питань, прибрати їх неможливо. Так само я не можу нічим доповнити ці питання. Є лише два суб'єкти формування цього переліку питань. Це або 150 народних депутатів України. Або президент держави. Більше нікого", - пояснив глава Ради.

Спікер припустив, що у липні-серпні нардепи можуть зібратися на 2-3 позачергові засідання.

"Скільки їх буде мені важко сказати, більшість народних депутатів не планували, що це відбудеться у вівторок. Але я думаю що декілька таких ситуацій може мати місце під час серпня, ну і частини липня. Я думаю, два, а може три", - заявив Разумков.

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