Рада собралась на внеочередное заседание: что рассмотрят
Фото: Рада собралась на внеочередное заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Верховная рада проводит внеочередное заседание. В повестке дня рассмотрение только одного постановления.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Рады.
Парламентарии рассматривают проект постановления об обращении Рады к ООН, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств для усиления международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации.
Напомним, на Крымской платформе приняли совместную декларацию.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию впервые на международном уровне признали государством-оккупантом.