Рада збереться на засідання 23 серпня через Кримську платформу

Через саміт Кримської платформи 23 серпня на позачергове засідання збереться Верховна рада України. Вже зібрано 150 необхідних підписів, нардепи хочуть прийняти звернення до ООН, Парламентської асамблеї НАТО та інших організацій.

Про це РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Буде проголосовано звернення Верховної ради щодо співпраці в рамках Кримської платформи", - зазначила вона.

Зокрема, буде проголосовано звернення Ради до ООН, Парламентських асамблей НАТО, ОБСЄ, Ради Європи, Європарламенту і парламентів іноземних держав з приводу посилення співпраці в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації.

За попередньою інформацією, засідання розпочнеться о 16:00.

"Також 24 серпня буде урочисте засідання о 13:00. Там не будуть голосуватися рішення, просто буде присвячено 30-й річниці незаалежності України", - додала Кравчук.