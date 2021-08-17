ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рада збереться на засідання 23 серпня через Кримську платформу

Новость на русском →
Київ, Вівторок 17 серпня 2021 15:08
Рада збереться на засідання 23 серпня через Кримську платформу Фото: заступник голови фракції "СН" Євгенія Кравчук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Через саміт Кримської платформи 23 серпня на позачергове засідання збереться Верховна рада України. Вже зібрано 150 необхідних підписів, нардепи хочуть прийняти звернення до ООН, Парламентської асамблеї НАТО та інших організацій.

Про це РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Буде проголосовано звернення Верховної ради щодо співпраці в рамках Кримської платформи", - зазначила вона.

Зокрема, буде проголосовано звернення Ради до ООН, Парламентських асамблей НАТО, ОБСЄ, Ради Європи, Європарламенту і парламентів іноземних держав з приводу посилення співпраці в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації.

За попередньою інформацією, засідання розпочнеться о 16:00.

"Також 24 серпня буде урочисте засідання о 13:00. Там не будуть голосуватися рішення, просто буде присвячено 30-й річниці незаалежності України", - додала Кравчук.

Нагадаємо, збір підписів для проведення позачергової сесії Ради на 23 серпня розпочався ще в липні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Верховна рада
NEWS
В Україні продовжать графік роботи центрів вакцинації: розпорядження Ляшко
В Україні продовжать графік роботи центрів вакцинації: розпорядження Ляшко
DAILY
Перемога над Заходом. Як "Талібан" захопив Афганістан і чого чекати далі
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Перемога над Заходом. Як "Талібан" захопив Афганістан і чого чекати далі