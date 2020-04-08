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Рада збереться на позачергове засідання в понеділок, - джерело

Новини » Політика     08.04.2020 - 16:48
Рада збереться на позачергове засідання в понеділок, - джерело
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи зберуться, щоб прийняти зміни до бюджету-2020

Верховна рада може зібратися на позачергове засідання у наступний понеділок, щоб прийняти зміни до державного бюджету. Про це РБК-Україна повідомило джерело в "Слугу народу".

За його словами, депутатів орієнтують, що засідання відбудеться 13 квітня. На ньому Рада повинна переглянути держбюджет і відхилити постанови про скасування земельної реформи.

При цьому досі не ясно, чи встигне фінансовий комітет до цього моменту розглянути понад 16 тисяч правок до "антиколомойського" законопроекту №2571-д.

"Чи будуть банки - незрозуміло. Це вже питання до комітету", - уточнив співрозмовник.

Перший заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос") у коментарі РБК-Україна відзначив, що на цей час секретаріат зводить правки в таблицю.

"Поки що до 10 тисяч правок зведені в таблицю. Є прогноз, що можливо тільки до вечора п'ятниці буде підготовлена ​​таблиця", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, раніше спікер ВР Дмитро Разумков анонсував, що Верховна рада може зібратися на позачергове засідання парламенту 9 або 10 квітня.

Як писало РБК-Україна раніше, перший заступник голови фракції "Слуга народу" в парламенті Олександр Корнієнко також допускав, що на ВР може провести позачергове засідання 8 або 9 квітня.

Підкреслимо, минулого понеділка ВР відправила на доопрацювання в профільний комітет законопроект Кабміну №3279 про зміни до державного бюджету на 2020 рік. За прийняття документа в першому читанні проголосували лише 223 нардепи при необхідних 226.

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