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Офис генпрокурора опроверг отставку Рябошапки

Новости » Политика     18.02.2020 - 15:27
Офис генпрокурора опроверг отставку Рябошапки
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Офис генпрокурора назвал информацию об отставке Рябошапки слухам

Офис генпрокурора опроверг отставку главы ведомства Руслана Рябошапки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В пресс-службе назвали кадровые изменения в Офисе генпрокурора слухами.

"Это информационная провокация и очередная атака против реформы прокуратуры, свидетельство того, что мы неудобные. Я и заместители генерального прокурора на месте, выполняем свои обязанности", - отметил Рябошапка.

Ранее ряд СМИ писали, что Рябошапка после встречи на Банковой собирается в отставку. Президент якобы выразил недовольство работой Офиса генпрокурора.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Ермака на должность руководителя Офиса президента после того, как его предыдущий глава Андрей Богдан подал в отставку.

Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что уйдет в отставку, когда осознает, что выполнил свою миссию.

Отметим, послы стран "Большой семерки" (G7) заявляли, что назначение и увольнение руководства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры должно происходить в соответствии с действующим законодательством.

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