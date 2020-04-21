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Рада збереться у п'ятницю на позачергове засідання

Новини » Політика     21.04.2020 - 23:59
Рада збереться у п'ятницю на позачергове засідання
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Порядок денний наразі не оголошений

Верховна рада України збереться на позачергове засідання у п'ятницю, 24 квітня. Як передає РБК-Україна, про це повідомив народний депутат від "Слуги народу", позаштатний радник керівника Офісу президента Олександр Качура.

За його словами, засідання має розпочатися пообіді - о 13:00. Порядок денний при цьому не розголошується.

"Завтра буде відомий точний порядок денний", - додав нардеп, оприлюднивши анонс про засідання праламенту ввечері у вівторок, 21 квітня.

Нагадаємо, раніше до парламенту внесли ще одну постанову, якою пропонується скасувати прийняття змін до регламенту щодо боротьби з "поправочним спамом". Так, спочатку у ВР було зареєстровано три постанови, які блокують підписання закону для глави Верховної ради Дмитра Разумкова і відповідно для глави держави Володимира Зеленського. Тепер же їх чотири.

Даний закон необхідний, щоб розблокувати для парламенту розгляд закону про банки у другому читанні.

Як зазначала заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, закон про банки, необхідний для кредитування МВФ.

Комітет Ради затвердив понад 230 із 16,5 тис. правок до закону про банки  Зеленський про монобільшість в Раді: всі хочуть, щоб цей корабель потонув
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