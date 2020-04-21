Рада збереться у п'ятницю на позачергове засідання

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Порядок денний наразі не оголошений

Верховна рада України збереться на позачергове засідання у п'ятницю, 24 квітня. Як передає РБК-Україна, про це повідомив народний депутат від "Слуги народу", позаштатний радник керівника Офісу президента Олександр Качура.

За його словами, засідання має розпочатися пообіді - о 13:00. Порядок денний при цьому не розголошується.

"Завтра буде відомий точний порядок денний", - додав нардеп, оприлюднивши анонс про засідання праламенту ввечері у вівторок, 21 квітня.

Нагадаємо, раніше до парламенту внесли ще одну постанову, якою пропонується скасувати прийняття змін до регламенту щодо боротьби з "поправочним спамом". Так, спочатку у ВР було зареєстровано три постанови, які блокують підписання закону для глави Верховної ради Дмитра Разумкова і відповідно для глави держави Володимира Зеленського. Тепер же їх чотири.

Даний закон необхідний, щоб розблокувати для парламенту розгляд закону про банки у другому читанні.

Як зазначала заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, закон про банки, необхідний для кредитування МВФ.