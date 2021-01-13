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Рада соберется 26 января. Заслушают Шмыгаля по тарифам

Автор: Роман Тверденко

Премьер-министр Денис Шмыгаль выступит в Верховной раде по вопросам тарифов. Оно состоится на первом заседании Рады новой сессии.

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Об этом рассказал народный депутат и руководитель фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

Выступление и ответы Шмыгаля нардепам касательно ситуации по тарифам запланировано на 26 января, первый день четвертой сессии.

Напомним, сегодня в Верховной раде состоялось совещание главы парламента Дмитрия Разумкова и руководителей фракций с представителями Кабинета министров и главой НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым. Обсуждали ситуацию с тарифами на газ и прочие вопросы, связанные с энергетикой.

Сегодня на заседании Кабинет министров Украины решил ввести государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей. Оно будет действовать во время карантина или до конца текущего отопительного сезона.

В последние дни в некоторых городах Украины прошли акции протеста против повышения тарифов на газ.

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