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Рада збереться 26 січня. Заслухають Шмигаля щодо тарифів

Автор: Роман Тверденко

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступить у Верховній раді з питань тарифів. Воно відбудеться на першому засіданні Ради нової сесії.

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Про це розповів народний депутат і керівник фракції "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

Виступ і відповіді Шмигаля нардепам щодо ситуації з тарифами заплановано на 26 січня, перший день четвертої сесії.

Нагадаємо, сьогодні у Верховній раді відбулася нарада голови парламенту Дмитра Разумкова і керівників фракцій з представниками Кабінету міністрів і головою НАК "Нафтогаз" Андрієм Коболевым. Обговорювали ситуацію з тарифами на газ та інші питання, пов'язані з енергетикою.

Сьогодні на засіданні Кабінет міністрів України вирішив ввести державне регулювання цін на газ для побутових споживачів. Воно буде діяти під час карантину або до кінця поточного опалювального сезону.

В останні дні у деяких містах України пройшли акції протесту проти підвищення тарифів на газ.

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