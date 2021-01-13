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Разумков провел заседание с представителями Кабмина по тарифам: что обсуждали

Киев, Среда 13 января 2021 17:32
Разумков провел заседание с представителями Кабмина по тарифам: что обсуждали
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Верховной раде состоялось совещание главы парламента Дмитрия Разумкова и руководителей фракций с представителями Кабинета министров и главой НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым. Обсуждали ситуацию с тарифами на газ.

Об этом рассказал народный депутат и руководитель фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

На заседании, где присутствовали премьер-министр Денис Шмыгаль и и.о. министра энергетики Юрий Витренко, обсуждали цену на газ для бытовых пользователей, цены на распределение газа и стоимость электричества.

Отмечается, что сегодня позже Витренко должен обсудить решение о понижении тарифов на газ для бытовых пользователей с представителями МВФ. В Кабмине рассчитывают на поддержку Фонда.

Также правительство рассчитывает, что выделенных 36 миллиардов гривен на субсидии будет достаточно.

Напомним, сегодня на заседании Кабинет министров Украины решил ввести государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей. Оно будет действовать во время карантина или до конца текущего отопительного сезона.

В последние дни в некоторых городах Украины прошли акции протеста против повышения тарифов на газ.

С 1 января облгазы подняли тарифы на услуги по транспортировке газа, а компании-поставщики подняли цены на газ для населения. НАК "Нафтогаз" поднял тариф на 14% выше, чем в декабре.

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