ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Комитет ВР отложил рассмотрение законопроекта о переподчинении Нацгвардии

Новости » Политика    09.09.2019 - 16:47
Комитет ВР отложил рассмотрение законопроекта о переподчинении Нацгвардии
Фото: Нацгвардия (kmu.gov.ua)

Законопроект о переподчинении Нацгвардии планируют доработать

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности отложил рассмотрение законопроекта о переподчинении Национальной гвардии президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с заседания комитета.

По сообщению председателя комитета Дениса Монастырского, законопроект планируют доработать.

"Законопроект касательно Нацгвардии еще находится на доработке", - объяснил Монастырский.

После доработки будет внесен новый проект.

"Насколько мне известно, министр и президент договорились обсудить все направления коррекций, и будет внесен иной доработанный проект", - сообщил РБК-Украина спикер министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Напомним, что законопроект о переподчинении Нацгвардии внесен президентом в парламент как неотложный. Голосование за этот документ ожидалось на текущей пленарной неделе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности рекомендует парламенту принять законопроект №1011 авторства президента Владимира Зеленского о Плане обороны Украины. Принятие законопроекта позволит создать условия к переводу с мирного на военное положение.

Комитет предлагает ВР во вторник рассмотреть закон о реформе ГПУ Рябошапка рассказал о возможности открыть дело против Зеленского
Новости Украины Владимир ЗеленскийНацгвардия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь