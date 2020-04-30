Рада сможет принять законопроект о банках после 11 мая

Верховная рада Украины сможет принять законопроект о банках после 11 мая. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, по закону депутатам должны предоставить 10 дней на ознакомление с поправками.

"Она нам позволяет очень быстро рассмотреть этот законопроект. Позавчера раздали всем таблицу поправок. Где-то после 11 мая мы можем выносить это в зал и голосовать", - заявил Арахамия.

Напомним, 30 апреля Совет одобрил специальную процедуру рассмотрения банковского законопроекта, необходимого для получения транша Международного валютного фонда. Спецпроцедуру поддержали 255 народных депутатов.

Кроме того, ранее нардепы собрали 150 подписей для инициирования специальной процедуры для рассмотрения антиколомойського закона о банках.

Подчеркнем, глава парламента Дмитрий Разумков в интервью РБК-Украина заявил, что не может согласиться с определенными нормами, которые прописаны в законопроекте о банках.

Добавим, что ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что принятие закона о банках может состояться 5-6 мая.