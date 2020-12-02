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Рада не змогла вивести землі поза населеними пунктами з держвласності

Україна, Середа 02 грудня 2020 15:40
Рада не змогла вивести землі поза населеними пунктами з держвласності
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада України відправила на доопрацювання законопроект №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Таке рішення підтримали 260 парламентаріїв.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Закон направили на повторне друге читання у профільний комітет.

Його розробили для передачі земель державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання його функцій) у комунальну власність.

Крім того, пропонувалося внести зміни до земельного законодавства:

  • встановити на законодавчому рівні чіткий, організаційно простий і не витратний механізм порядку встановлення і фіксування у Державний земельний кадастр кордонів громад;
  • надати органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення приватних земділянок і по затвердженню планів детального планування території за межами населених пунктів;
  • відмовитися від спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує політику у сфері земельних відносин, на користь центрального органу, що реалізує політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних тощо.

Нагадаємо, в середині листопада минулого року Рада прийняла цей закон за основу.

Як писало РБК-Україна, глава комітету з питань аграрної політики Микола Сольський заявив, що питання розпорядження держземлями врегулюють у законопроекті №2194.

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