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Правительство предложит Раде ввести уголовную ответственность за контрабанду, - Гройсман

НовостиПолитика    26.06.2018 - 01:52
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Кабинет министров внесет в Верховную Раду законопроект на следующей неделе

Кабинет министров внесет в Верховную Раду законопроект, который вернет в Украину уголовную ответственность за контрабанду на следующей неделе. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время эфира программы "Свобода слова" на ICTV.

"Мы инициируем и, думаю, что на следующей неделе внесем в парламент, будем просить депутатов поддержать норму, которая криминализирует контрабанду. Занимаешься контрабандой - это уголовная ответственность и реальный срок заключения", - заявил Гройсман.

Напомним, также Гройсман сообщил, что в результате борьбы с контрабандными схемами по итогам года в правительстве рассчитывают вывести из тени до 100 миллиардов гривен.

"В прошлом году я сказал, что на украинской таможне в тени по нашим оценкам, от 35 до 50 млрд гривен. Это было в 2017 году. Хочу проинформировать, что все те меры, которые мы делали для того, чтобы наполнить бюджет дали плюсом 79 миллиардов гривен. То есть мы рассчитывали на 50, а сегодня видим, что по факту (в тени, - ред.) находились 79 млрд грн. Но пока мы "закручивали гайки" там, где мы понимали, наращивалась новая система", - рассказал Гройсман.

В ближайшее время будет решен вопрос назначения главы ГФС, - Продан В Украине действуют 10 схем организации контрабанды, - Гройсман
Теги публикации: Владимир Гройсман, контрабанда, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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