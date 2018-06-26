Правительство предложит Раде ввести уголовную ответственность за контрабанду, - Гройсман

Кабинет министров внесет в Верховную Раду законопроект на следующей неделе

Кабинет министров внесет в Верховную Раду законопроект, который вернет в Украину уголовную ответственность за контрабанду на следующей неделе. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время эфира программы "Свобода слова" на ICTV.

"Мы инициируем и, думаю, что на следующей неделе внесем в парламент, будем просить депутатов поддержать норму, которая криминализирует контрабанду. Занимаешься контрабандой - это уголовная ответственность и реальный срок заключения", - заявил Гройсман.

Напомним, также Гройсман сообщил, что в результате борьбы с контрабандными схемами по итогам года в правительстве рассчитывают вывести из тени до 100 миллиардов гривен.

"В прошлом году я сказал, что на украинской таможне в тени по нашим оценкам, от 35 до 50 млрд гривен. Это было в 2017 году. Хочу проинформировать, что все те меры, которые мы делали для того, чтобы наполнить бюджет дали плюсом 79 миллиардов гривен. То есть мы рассчитывали на 50, а сегодня видим, что по факту (в тени, - ред.) находились 79 млрд грн. Но пока мы "закручивали гайки" там, где мы понимали, наращивалась новая система", - рассказал Гройсман.