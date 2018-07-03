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Рада не змогла включити до порядку денного проект щодо криміналізації контрабанди товарів

НовиниФінанси    03.07.2018 - 14:01
Фото: ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)
Фото: ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

За включення законопроекту до порядку денного проголосувало лише 135 нардепів

Народні депутати не підтримали включення до порядку денного урядового законопроекту №8543 "Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо криміналізації контрабанди товарів", передає кореспондент РБК-Україна.

Так, за включення до порядку денного проголосувало лише 135 депутатів, при 226 мінімально необхідних.

Нагадаємо, в кінці червня глава уряду Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів внесе до Верховної Ради законопроект, який поверне в Україну кримінальну відповідальність за контрабанду.

"Будемо просити депутатів підтримати норму, яка криміналізує контрабанду. Займаєшся контрабандою - це кримінальна відповідальність і реальний термін ув'язнення", - зазначив Гройсман.

Прем'єр-міністр повідомив, що в уряді розраховують вивести з тіні до 100 млрд гривень в результаті боротьби з контрабандними схемами за підсумками року.

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Темы: Засідання Ради    Теги публікації: контрабанда, уголовная ответственность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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