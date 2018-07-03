Рада не змогла включити до порядку денного проект щодо криміналізації контрабанди товарів

За включення законопроекту до порядку денного проголосувало лише 135 нардепів

Народні депутати не підтримали включення до порядку денного урядового законопроекту №8543 "Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо криміналізації контрабанди товарів", передає кореспондент РБК-Україна.

Так, за включення до порядку денного проголосувало лише 135 депутатів, при 226 мінімально необхідних.

Нагадаємо, в кінці червня глава уряду Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів внесе до Верховної Ради законопроект, який поверне в Україну кримінальну відповідальність за контрабанду.

"Будемо просити депутатів підтримати норму, яка криміналізує контрабанду. Займаєшся контрабандою - це кримінальна відповідальність і реальний термін ув'язнення", - зазначив Гройсман.

Прем'єр-міністр повідомив, що в уряді розраховують вивести з тіні до 100 млрд гривень в результаті боротьби з контрабандними схемами за підсумками року.