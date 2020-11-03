Верховная рада не смогла повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта. Соответствующий законопроект №3948 за основу поддержали лишь 214 нардепов.
Об этом сообщает РБК-Украина.
За его направление на повторное первое чтение проголосовали 244 депутата.
Закон предлагает усилить ответственность субъектов хозяйствования на фармацевтическом рынке Украины за:
Например, за продажу лекарств в аптечных учреждениях без рецепта в запрещенных законодательством случаях предлагали налагать штраф от 100 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-8500 гривен). Сейчас за это предусматривается от 6 до 25 таких минимумов (102-425 гривен).
За повторное в течение года совершение такого нарушения, за которое лицо уже штрафовали, хотели наказывать наложением штрафа от 500 до 700 таких минимумов (8500-11 900 гривен).
Напомним, Кабинет министров зарегистрировал в Верховной раде соответствующий законопроект №3948 в начале августа.
Как писало РБК-Украина, в апреле профильный комитет рекомендовал Раде ужесточить ответственность за спекуляцию ценами на маски и лекарства.