Верховна рада не змогла підвищити штрафи за продаж ліків без рецепта. Відповідний законопроект №3948 за основу підтримали лише 214 нардепів.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За його направлення на повторне перше читання проголосували 244 депутати.
Закон пропонує посилити відповідальність суб'єктів господарювання на фармацевтичному ринку України за:
Наприклад, за продаж ліків в аптечних установах без рецепта у заборонених законодавством випадках пропонували накладати штраф від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-8500 гривень). Зараз за це передбачається від 6 до 25 таких мінімумів (102-425 гривень).
За повторне протягом року вчинення такого порушення, за яке особу вже було штрафували, хотіли карати накладанням штрафу від 500 до 700 таких мінімумів (8500-11 900 гривень).
Нагадаємо, Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній раді відповідний законопроект №3948 на початку серпня.
Як писало РБК-Україна, у квітні профільний комітет рекомендував Раді посилити відповідальність за спекуляцію цінами на маски і ліки.