Рада на следующей неделе проведет одно пленарное заседание

На следующей неделе Верховная рада 9-го созыва проведет одно пленарное заседание, которое состоится во вторник, 3 сентября. Об этом говорится в графике, размещенном на сайте парламента.

Так, следующая неделя начнется с заседания согласительного совета депутатских фракций. Заседание согласительного совета запланировано на понедельник, 2 сентября, в 14:00.

Во вторник, 3 сентября народные депутаты 9-го созыва соберутся в парламенте на пленарном заседании, чтобы открыть вторую сессию Верховной рады. Пленарное заседание начнется в 10:00. Это будет единственное пленарное заседание Рады на следующей неделе.

Как сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время памятной церемонии под стенами Верховной рады, на следующем пленарном заседании народные депутаты могут рассмотреть законопроект №7203 об отмене неприкосновенности.

"Думаю, что мы будем заниматься 7203, но это моя личная позиция. Это все будет согласовываться на согласительном совете", - отметил он.

Кроме того, в среду и до конца рабочей недели нардепы будут осуществлять работу в комитетах, комиссиях и парламентских фракциях.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский и народные депутаты 9-го созыва внесли в Верховную раду более 120 проектов законов и постановлений. В частности, глава государства в первый день работы парламента зарегистрировал 26 законопроектов и проектов постановлений.

Также РБК-Украина писало, что во время своего первого заседания, которое состоялось в четверг, 29 сентября, Верховная рада приняла за основу в первом чтении законопроект №7203, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов.