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Рада за два дня зарегистрировала более 120 законопроектов

Новости » Политика    30.08.2019 - 14:34
Рада за два дня зарегистрировала более 120 законопроектов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Зеленский в первый день работы Рады зарегистрировал 26 законопроектов

Президент Владимир Зеленский и народные депутаты парламента 9-го созыва за два дня зарегистрировали более 120 проектов законов и постановлений. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Зеленский в первый день работы Рады зарегистрировал 26 законопроектов и проектов постановлений. Все остальные законопроекты были зарегистрированы народными депутатами. Большинство зарегистрированных проектов касается организационных и кадровых вопросов относительно начала работы ВР нынешнего созыва и нового Кабинета министров, которые уже приняты.

Также есть законопроекты о внесении изменений в законы "О публичных закупках", "О приватизации государственного и коммунального имущества", "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг; относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию.

РБК-Украина писало, глава парламента Дмитрий Разумков заявил о том, что Верховная рада поручила комитетам срочно рассмотреть законопроекты, внесенные президентом Украины Владимиром Зеленским в парламент.

Напомним, вчера Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №7203, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов.

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