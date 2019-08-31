Рада наступного тижня проведе одне пленарне засідання

Наступного тижня Верховна рада 9-го скликання проведе одне пленарне засідання, яке відбудеться у вівторок, 3 вересня. Про це йдеться в графіку, розміщеному на сайті парламенту.

Так, наступний тиждень розпочнеться з засідання погоджувальної ради депутатських фракцій. Засідання погоджувальної ради заплановане на понеділок, 2 вересня, о 14:00.

У вівторок, 3 вересня народні депутати 9-го скликання зберуться у парламенті на пленарному засіданні, щоб відкрити другу сесію Верховної ради. Пленарне засідання розпочнеться о 10:00. Це буде єдиним пленарним засіданням Ради наступного тижня.

Як повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков під час пам'ятної церемонії під стінами Верховної ради, на наступному пленарному засідання народні депутати можуть розглянути законопроект №7203 про скасування недоторканості.

"Думаю, що ми будемо займатися 7203, але це моя особиста позиція. Це все буде узгоджуватися на погоджувальній раді", - зазначив він.

Крім того, у середу та до кінця робочого тижня нардепи здійснюватимуть роботу в комітетах, комісіях та парламентських фракціях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський та народні депутати 9-го скликання внесли до Верховної ради понад 120 проектів законів та постанов. Зокрема, глава держави у перший день роботи парламенту зареєстрував 26 законопроектів та проектів постанов.

Також РБК-Україна писало, що під час свого першого засідання, яке відбулося у четвер, 29 вересня, Верховна рада схвалила за основу в першому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів.