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Рада наступного тижня може ухвалити закон про ринок електроенергії

Новини » Політика     29.11.2019 - 22:42
Рада наступного тижня може ухвалити закон про ринок електроенергії
Фото: Андрій Герус (РБК-Україна)

Герус сподівається, що законопроект буде ухвалений

Верховна рада ухвалить закон "Про ринок електричної енергії" наступного пленарного тижня. Про це заявив голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі Україна, передає РБК-Україна.

Так, Герус висловив сподівання, що парламент вже наступного пленарного тижня ухвалить рішення щодо законопроекту про ринок електроенергії.

"Я сподіваюсь, що наступного тижня парламент загалом проголосує цей законопроект. І він буде збалансовувати ситуацію. Ще раз: ми хочемо купувати в українських підприємств. Але якщо є деякі приватні підприємства, які хочуть зробити надприбутки тарифів - це також не зовсім правильно. Має бути збалансована ситуація, коли і підприємства заробляють, і споживачі платять адекватні тарифи", - заявив він.

Герус також наголосив, що Україні не потрібно імпортувати електроенергію з Російської Федерації.

"Нам не потрібен ніякий імпорт. Ми хочемо все купляти в українських підприємств, але щоб ціна була така, що кінцевий споживач може заплатити. І ми не хочемо ніяких занижених цін. Більше того, на сьогодні прийняті деякі рішення, які будуть сприяти підвищенню електроенергії на оптовому ринку", - додав він.

Сьогодні, 29 листопада, парламентський Комітет з питань енергетики розглянув на засіданні законопроект № 2233 "Про ринок електричної енергії". Даний законопроект було прийнято за основу зі скороченням строків підготовки до другого читання 12 листопада.

Нагадаємо, що в уряді розглядають план диверсифікації джерел енергоресурсів, в рамках якого з одного джерела Україна не зможе отримати більше 30% енергетичного ресурсу.

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