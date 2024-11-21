Рада отменила заседание на завтра, - источник
Верховная Рада отменила заседание, которое должно было состояться завтра в пятницу, 22 ноября. Также аппарат парламента был переведен на дистанционную работу.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в украинском парламенте.
По словам источников издания, кроме отмены завтрашнего заседания Рады, весь аппарат парламента был переведен на дистанционную работу.
Стоит отметить, что традиционно по пятницам в Раде проходит час вопросов к правительству.
С чем связано такое решение сейчас - не уточняется.
Перенос заседаний парламента
Напомним, перед этим Рада в начале июля переносила заседание на неделю из-за кадровых вопросов по перестановкам в правительстве.
А до этого парламент переносил заседание в марте. Тогда источники РБК-Украина рассказывали, что причиной якобы стал бунт оппозиционных фракций, требующих разрешений на заграничные поездки и командировки. Вместе с тем в "Слуге народа" объяснили паузу в заседаниях ВРУ тем, что нардепы поедут в военные.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.