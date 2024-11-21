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Рада отменила заседание на завтра, - источник

Четверг 21 ноября 2024 23:51
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Рада отменила заседание на завтра, - источник Фото: Верховная Рада отменила заседание 22 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Владимир Костырин

Верховная Рада отменила заседание, которое должно было состояться завтра в пятницу, 22 ноября. Также аппарат парламента был переведен на дистанционную работу.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в украинском парламенте.

По словам источников издания, кроме отмены завтрашнего заседания Рады, весь аппарат парламента был переведен на дистанционную работу.

Стоит отметить, что традиционно по пятницам в Раде проходит час вопросов к правительству.

С чем связано такое решение сейчас - не уточняется.

Перенос заседаний парламента

Напомним, перед этим Рада в начале июля переносила заседание на неделю из-за кадровых вопросов по перестановкам в правительстве.

А до этого парламент переносил заседание в марте. Тогда источники РБК-Украина рассказывали, что причиной якобы стал бунт оппозиционных фракций, требующих разрешений на заграничные поездки и командировки. Вместе с тем в "Слуге народа" объяснили паузу в заседаниях ВРУ тем, что нардепы поедут в военные.

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