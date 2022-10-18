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Рада скасувала призов на строкову військову службу під час війни

Фото: Рада скасувала призов на строкову військову службу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила законопроект щодо особливостей призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій. Законопроект, поданий президентом, в цілому підтримали 318 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Згідно з проектом №8109, під час дії воєнного стану:

призов на строкову військову службу не проводиться;

призовні комісії створюються для розгляду питань щодо організації медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку:

  • організації і проведення медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на військовий облік військовозобов'язаних або виключення з військового обліку;
  • направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський скасував весінній та осінній призов на строкову військову службу. Водночас з 24 лютого проводиться загальна мобілізація чоловіків від 18 до 60 років через війну Росії проти України.

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