Рада скасувала призов на строкову військову службу під час війни

Верховна рада ухвалила законопроект щодо особливостей призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій. Законопроект, поданий президентом, в цілому підтримали 318 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

призовні комісії створюються для розгляду питань щодо організації медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку:

Згідно з проектом № 8109 , під час дії воєнного стану:

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський скасував весінній та осінній призов на строкову військову службу. Водночас з 24 лютого проводиться загальна мобілізація чоловіків від 18 до 60 років через війну Росії проти України.

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