Рада отменила призыв на срочную военную службу во время войны

Верховная рада приняла законопроект об особенностях призыва на срочную военную службу и деятельности призывных комиссий. Законопроект, представленный президентом, в целом поддержали 318 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский упразднил весенний и осенний призыв на срочную военную службу. В то же время с 24 февраля проводится всеобщая мобилизация мужчин от 18 до 60 лет из-за войны России против Украины.

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