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Рада отменила призыв на срочную военную службу во время войны

Фото: Рада отменила призыв на срочную военную службу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла законопроект об особенностях призыва на срочную военную службу и деятельности призывных комиссий. Законопроект, представленный президентом, в целом поддержали 318 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Согласно проекту № 8109, во время действия военного положения:

призыв на срочную военную службу не производится;

призывные комиссии создаются для рассмотрения вопросов организации медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете:

  • организации и проведения медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете призывников и достигших 27-летнего возраста, взятия их на воинский учет военнообязанных или снятия с воинского учета;
  • направление призывников, изъявивших желание поступить в высшие военные учебные заведения или военные учебные подразделения высшего образования, для прохождения заданий и сдачи вступительных экзаменов или принятия решения об отказе в таком направлении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский упразднил весенний и осенний призыв на срочную военную службу. В то же время с 24 февраля проводится всеобщая мобилизация мужчин от 18 до 60 лет из-за войны России против Украины.

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