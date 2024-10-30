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Рада скасувала підвищення зарплат прокурорам на 3 млрд гривень

Фото: Рада скасувала підвищення зарплат прокурорам у 2025 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна Рада підтримала правку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам у 2025 році на 3 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"Тільки що зала все ж таки підтримала правку №155, яка підвищення зарплат прокурорам. За - 242", - написав він.

Це відбулося під час голосування правок до проєкту бюджету на 2025 рік у першому читанні.

Раніше Бюджетний комітет ухвалив Бюджетні висновки до проєкту бюджету на 2025 рік та відмовився враховувати правку, якою пропонувалося прибрати з документу збільшення зарплат прокурорів на 3 млрд гривень.

Правка передбачала, що розмір прожиткового мінімуму, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, залишається на рівні 1600 гривень, а не підвищуються до 2102 гривні, як пропонували в уряді.

Уряд хотів підвищити зарплати прокурорам, попри те, що для всіх інших прожитковий мінімум та мінімальна зарплата заморожуються у 2025 році.

Скандал з прокурорами

Ставлення до прокурорів в Україні значно погіршилося через те, що Хмельницькій області виявили близько 50 прокурорів, які оформили собі інвалідність.

Після засідання РНБО з цього приводу генпрокурор Андрій Костін оголосив про свою відставку.

Верховна Рада схвалилиа відставку Костіна 20 жовтня.

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