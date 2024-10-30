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Рада отменила повышение зарплат прокурорам на 3 млрд гривен

Фото: Рада отменила повышение зарплат прокурорам в 2025 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада поддержала правку, отменяющую повышение зарплат прокурорам в 2025 году на 3 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

"Только что зал все же поддержал правку №155, которая повысила зарплаты прокурорам. За - 242", - написал он.

Это произошло во время голосования за поправки к проекту бюджета на 2025 год в первом чтении.

Ранее Бюджетный комитет одобрил Бюджетные выводы к проекту бюджета на 2025 год и отказался учитывать правку, которой предлагалось убрать из документа увеличение зарплат прокуроров на 3 млрд гривен.

Правка предусматривала, что размер прожиточного минимума, применяемого для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, остается на уровне 1600 гривен, а не повышается до 2102 гривен, как предлагали в правительстве.

Правительство хотело повысить зарплаты прокурорам, несмотря на то, что для всех остальных прожиточный минимум и минимальная зарплата замораживаются в 2025 году.

Скандал с прокурорами

Отношение к прокурорам в Украине значительно ухудшилось из-за того, что Хмельницкой области выявили около 50 прокуроров, оформивших себе инвалидность.

После заседания СНБО по этому поводу генпрокурор Андрей Костин объявил о своей отставке .

Верховная Рада одобрила отставку Костина 20 октября.

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