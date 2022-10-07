Рада схвалила збільшення штрафів за номерні знаки: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати голосування під час пленарного засідання парламенту 6 жовтня.

Відповідний законопроєкт №7365 у цілому підтримали 274 народних депутати.

"Основною метою законодавчого акту є забезпечення належної ідентифікації транспортних засобів, що беруть участь у дорожньому руху, та створення ефективного механізму відповідальності за порушення встановлених вимог, правил та порядку використання номерних знаків", - мовиться у пояснювальній записці.

У документі пропонується внести зміни до чинної редакції ч. 6 ст. 121 КУпАП щодо виокремлення в самостійну загальну норму адміністративно-караних порушень порядку встановлення та використання номерних знаків транспортних засобів.

Глава 10 КУпАП доповнюється новою нормою - ст. 121-3 про притягнення водіїв до адміністративної відповідальності у разі керування транспортним засобом без номерного знака, з номерним знаком, що не належить до цього засобу, з номерним знаком, що не відповідає встановленим вимогам, закритим, перевернутим, брудним, неосвітленим.

Такі дії можуть спричинити накладення штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 850 гривень.

Частиною другою ст. 121-3 КУпАП встановлено адміністративну відповідальність за незаконне використання спеціальних номерних знаків ЗСУ, НГУ, Нацполіції тощо.

За це Верховна Рада має намір передбачити штраф у розмірі 1700 гривень. У разі повторного протягом року вчинення порушення штраф зможе становити 3400 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами на термін від трьох до шести місяців.

З метою належної реалізації запропонованих матеріальних норм КУпАП законопроєкт передбачає відповідні зміни до низки процесуальних норм кодексу.

Так, заключні та перехідні положення законопроєкту передбачають врегулювання порядку присвоєння та виготовлення номерних знаків транспортних засобів.

Це полегшить їх власникам процедуру реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, що належать їм, у територіальних сервісних центрах МВС.

Власники зможуть самостійно обирати їхню буквенно-числову комбінацію за своїм бажанням в особистому кабінеті водія та замовляти їх виготовлення у суб’єктів господарювання за умови відповідності знаків вимогам.